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أخبار المناطق > ضبط 47 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في المدينة
06/08/2021   6:55 م

ضبط 47 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في المدينة

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ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة 47 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أن القبض على المخالفين جاء بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفق “أخبار 24”.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

ضبط 47 شخصاً خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في المدينة

أخبار المناطق
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