وكيل “الصحة”: لهذا السبب تغير نمط جائحة كورونا.. وهذه الفئة الأكثر تضررًا

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الجمعة، عن تغير في النمط التقليدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت قبل عام ونصف عام تقريبًا.
وأوضح أن الإصابات تدور بشكل متسارع بين غير المحصنين، وذلك لعدم وجود مناعة تكفي لمواجهة الفيروس، كما أكد أن المناعة الطبيعية المكتسبة من الإصابة لا تكفي للحماية من المتحورات، مشيرًا إلى أن جزءًا من المصابين سيحتاجون للرعاية الطبية والتنويم.
وأبان أن انتقال العدوى يكون من غير المحصنين إلى الأشخاص الذين تعذَّر عليهم الاستفادة من اللقاح لأسباب طبية، مؤكدًا أن استمرار انتقال الفيروس بينهم يزيد من احتمالية تحوره إلى أنماط جديدة قد تكون أشرس من سابقاتها، ما يطيل عمر الجائحة. وفق “أخبار 24”.