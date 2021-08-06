“غوميز” في مقابل “المولد”.. الكشف عن صفقة تبادلية بين الهلال والاتحاد

أفادت مصادر، بتفاصيل صفقة تبادلية بين إدارة الهلال برئاسة، فهد بن نافل ونظيرتها في الاتحاد برئاسة، أنمار الحائلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت المصادر وفقًا لـ”البلاد” إن صفقة تبادلية بين الهلال والاتحاد تطبخ على نار هادئة مؤخرا تتضمن الفرنسي بافيتيمبي غوميز وفهد المولد.
وأضافت المصادر أن هناك محاولات لإقناع اللاعبين بصفقة تبادلية بين الهلال والاتحاد هذا الصيف.
وتعاقد نادي الهلال خلال الصيف الجاري، مع مهاجم بورتو البرتغالي، المالي موسى ماريجا مجانا بعقد لمدة 3 سنوات وصانع ألعاب ويست بروميتش الإنجليزي، البرازيلي ماتيوس بيريرا، فيما يبحث الاتحاد عن مهاجم جديد.