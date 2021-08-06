خطباء الجمعة يحثون الطلبة وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم للحصول على اللقاح قبل بداية العام الدراسي

أكد خطباء الجمعة، في مناطق ومحافظات المملكة اليوم، على أهمية حصول الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي التعليم على جرعتين من لقاح كورونا.
وأشار الخطباء إلى أن ذلك سيسهم في العودة الحضورية للتعليم بطريقة آمنة وصحية، ويضمن بعد توفيق الله انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد؛ حمايةً للمجتمع من الوباء وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد وجه بتضمين خطبة اليوم الجمعة حث منسوبي التعليم على الحصول على جرعتي اللقاح؛ حمايةً لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى. وفق “أخبار 24”.
وحث خطباء الجمعة اليوم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وكل منسوبي التعليم، للمسارعة باستكمال عملية التحصين والحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، لافتين إلى أن ذلك مسؤولية دينية وواجب وطني للحفاظ على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن وأسرهم، بما يســهم في ســـرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة الحضورية للمدارس.