“لابورتا” يوضح أسباب تخلي نادي برشلونة عن ميسي

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، اليوم (الجمعة)، أن تمديد عقد ليونيل ميسي كان سيشكّل “مخاطر مالية” للنادي الذي يرزح تحت ضائقة مالية.
وقال لابورتا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم؛ إن ميسي كان يريد الاستمرار مع النادي، وجميعنا كنا نتمنى ذلك؛ لكنّا كنا أمام واقع لا يمكن تغييره، وذلك بسبب لوائح “اللعب المالي النظيف” لرابطة الدوري الإسباني.
وأضاف: “ميسي يستحق الأفضل، ينتابني حزن كبير، لكننا فعلنا أفضل ما يمكن من أجل نادي برشلونة”، لافتاً إلى أن النادي سيظل دائما بيتاً للنجم الأرجنتيني.
وأبان لابورتا أن ليونيل ميسي تلقى عروضاً أخرى، من دون أن يعلن هوية الأندية المهتمة بالتعاقد مع حامل الكرة الذهبية 6 مرات. وفق “أخبار 24”.
وأعلن برشلونة بشكل مفاجئ مساء أمس (الخميس) رحيل نجمه وقائده ليونيل ميسي، مشيراً إلى أن اللاعب والنادي كان لديهما النية واتفقا بالفعل على تجديد التعاقد، لكن لوائح الدوري الإسباني بشأن هيكلة الرواتب منعت الأمر.
🔊 @JoanLaportaFCB: “ميسي كان يريد الاستمرار. كلنا كنا نتمنى استمراره في برشلونة. لكن ليو ونحن أيضاً أمام واقع لا يمكن تغييره. أتمنى له الأفضل. نادي برشلونة سيظل بيته دائماً” pic.twitter.com/N6vrGDkD97
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 6, 2021