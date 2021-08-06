نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > الأردن يعلن اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية
06/08/2021   11:57 م

الأردن يعلن اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية

+ = -
911

أعلن خبراء أردنيون بالتعاون مع جهات حكومية مختصة، اليوم (الجمعة)، عن اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية جنوبي الأردن.

وأكّد رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية محمد حماد أن الاكتشاف يعتبر من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية، والذي تم تدعيمه بالعديد من الأدلة والبراهين العلمية والمادية.

واستند الخبراء لإثبات الاكتشاف على الأدلة الفلكية والجيولوجية والجغرافية، إضافةً إلى نتائج التنقيبات الأثرية والمسوحات الميدانية والطرق التجارية المرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي. وفق “أخبار 24”.

كما تضمّنت الأدلة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الألواح الكتابية المكتشفة في بابل، وألواح إيبلا والألواح الأكادية، والطرق الرومانية اللاحقة وطريق الإيلاف القرشي، وغيرها من الأدلة.

الأردن يعلن اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167660.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.