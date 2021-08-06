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أخبار محلية > للعام الثاني على التوالي.. “مطار المدينة” يحصد جائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط”
06/08/2021   11:56 م

للعام الثاني على التوالي.. “مطار المدينة” يحصد جائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط”

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أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، اليوم (الجمعة)، حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على جائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط” للعام الثاني على التوالي.

وجاء ذلك وفقاً لتصنيف شركة “Skytrax ” المتخصصة في تصنيف خطوط الطيران، حيث تؤكّد الجائزة على التزام المطار بتقديم أفضل تجربة للمسافرين وتحقيق مستوى الريادة والتميز تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.

وكان مطار المدينة قد حصل، نهاية العام الماضي، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي ACI، بعد خضوعه لتقييم التدابير الصحية التي تم تطبيقها في أعقاب الجائحة.

"مطار المدينة" يحصد جائزة "أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط"

وفق “أخبار 24”.

للعام الثاني على التوالي.. “مطار المدينة” يحصد جائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط”

أخبار محلية
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