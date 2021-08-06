تديره عمالة مخالفة.. “التجارة” تضبط معملًا لإنتاج التوصيلات الكهربائية المغشوشة بالدمام

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام.
وأوضحت أنه تتم صناعة التوصيلات الكهربائية يدويًا داخل المعمل والادعاء بأنها منتجات مستوردة، مؤكدة أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية.
وأكدت أنه تم إغلاق المستودع وتوقيف القائمين عليه وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
“التجارة” تضبط معملاً في الدمام تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، يتم صناعتها يدوياً والإدعاء بأنها منتجات مستوردة، تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية.
تم إغلاق المستودع والقائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة. pic.twitter.com/lVKIGag1BE
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 6, 2021
وفق “أخبار 24”.