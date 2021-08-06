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أخبار المناطق > تديره عمالة مخالفة.. “التجارة” تضبط معملًا لإنتاج التوصيلات الكهربائية المغشوشة بالدمام
06/08/2021   11:57 م

تديره عمالة مخالفة.. “التجارة” تضبط معملًا لإنتاج التوصيلات الكهربائية المغشوشة بالدمام

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام.

وأوضحت أنه تتم صناعة التوصيلات الكهربائية يدويًا داخل المعمل والادعاء بأنها منتجات مستوردة، مؤكدة أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية.

وأكدت أنه تم إغلاق المستودع وتوقيف القائمين عليه وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وفق “أخبار 24”.

تديره عمالة مخالفة.. “التجارة” تضبط معملًا لإنتاج التوصيلات الكهربائية المغشوشة بالدمام

أخبار المناطق
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