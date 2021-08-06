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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة
06/08/2021   11:57 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أنه لا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

أخبار محلية
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