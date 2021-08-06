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أخبار محلية > “الأرصاد”: هذه هي درجات الحرارة العظمى لمصايف المملكة
06/08/2021   11:58 م

“الأرصاد”: هذه هي درجات الحرارة العظمى لمصايف المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى لمصايف المملكة التي تم رصدها اليوم (الجمعة).

وكشف المركز عن درجات الحرارة العظمى في 10 محافظات ساحلية بالمملكة، حيث جاءت الطائف كأعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية.

كما بلغت درجة الحرارة العظمى في أبها 30 درجة مئوية، والهدا 29 درجة مئوية، وتنومة 28 درجة مئوية، وبلجرشي 27 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.

وبلغت درجة الحرارة العظمى في الباحة والشفا وبللحمر 26 درجة مئوية، والنماص 24 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في السودة 22 درجة مئوية.

“الأرصاد”: هذه هي درجات الحرارة العظمى لمصايف المملكة

أخبار محلية
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