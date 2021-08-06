“الأرصاد”: هذه هي درجات الحرارة العظمى لمصايف المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى لمصايف المملكة التي تم رصدها اليوم (الجمعة).
وكشف المركز عن درجات الحرارة العظمى في 10 محافظات ساحلية بالمملكة، حيث جاءت الطائف كأعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية.
كما بلغت درجة الحرارة العظمى في أبها 30 درجة مئوية، والهدا 29 درجة مئوية، وتنومة 28 درجة مئوية، وبلجرشي 27 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.
وبلغت درجة الحرارة العظمى في الباحة والشفا وبللحمر 26 درجة مئوية، والنماص 24 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في السودة 22 درجة مئوية.
🛑أجواء المصايف “درجات #الحرارة العظمى” لهذا اليوم:#السودة 22#النماص 24#بللحمر 26#الشفا 26#الباحة 26#بلجرشي 27#تنومة 28#الهدا 29#ابها 30#الطائف 32#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا #فصل_الصيف pic.twitter.com/n3gqUVLciW
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) August 6, 2021