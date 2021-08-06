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اخبار رياضية > “يحوي 51 ألف مصباح”.. اتحاد الهجن يُهدي “الطائف” أكبر مجسم في العالم
06/08/2021   11:58 م

“يحوي 51 ألف مصباح”.. اتحاد الهجن يُهدي “الطائف” أكبر مجسم في العالم

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تحتضن الطائف على مدخلها الشرقي، أكبر مُجسم للهجن في العالم، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية منتصف العام 2019م.

وكان رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قد دشن أكبر مجسم للهجن في العالم قبل عامين.

وتم وضع المجسم على قاعدة فولاذية ضد التآكل؛ إذ يبلغ ارتفاعه نحو 10 أمتار وبعرض يقارب الـ 5 أمتار، فيما يحتوي على أكثر من 51 ألف مصباح مُضيء ومنحوتات ثلاثية أُعدت بشكل فريد ليزيد من قيمته الفنية حتى أصبح المجسم معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً، يعزز وجود اسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وموقعاً يتهافت عليه السياح من داخل وخارج المملكة.

ويُعد المجسم ثاني الإنجازات التي يحققها مهرجان ولي العهد للهجن، بعد أن حقق في نسخته الأولى الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11186 مطية، تنافست في 787 شوطًا.

"يحوي 51 ألف مصباح".. اتحاد الهجن يُهدي "الطائف" أكبر مجسم في العالم

وفق “أخبار 24”.

“يحوي 51 ألف مصباح”.. اتحاد الهجن يُهدي “الطائف” أكبر مجسم في العالم

اخبار رياضية
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