“الربيعة” يقدم خطاب شكر لأطباء سعوديين لتدعيمهم كفاءات شابة

قدّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خطابَ شكر لأطباء سعوديين؛ لجهودهم في دعم واستثمار الكفاءات العلمية والطبية السعودية الشابة التي تساهم في تطوير بيئة العمل الطبي.
وجاءت الطبيبة وأخصائية التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، رغد الغامدي، ضمن الكفاءات العلمية الشابة التي لاقت دعم الأطباء السعوديين.
بدوره، قال الدكتور محمد الغامدي، المتخصص بتأهيل إصابات العمود الفقري والحوض، لـ”أخبار 24″، إنه لم يكن يتوقع أن يوجه لهم الوزير خطاب شكر؛ لاستثمارهم الكفاءات العلمية الشابة مثل الطبيبة رغد الغامدي التي عملت معهم لمدة سنتين. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، أوضحت الطبيبة الشابة “الغامدي”، أن توظيفها في وزارة الصحة جاء بعد إتمامها سنتين بالقطاع الخاص، مؤكدة أنها وجدت الترحيب بالموظفين الجدد بخطابات شكر وامتنان، من ضمن برنامج الوزارة.