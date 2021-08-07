استشاري جراحة تجميل يكشف سبب ارتفاع نسب الإقبال على عيادات التجميل وأغرب العمليات التي طلبت منه

قال استشاري جراحة التجميل الدكتور يزيد الغنيم، إن نسبة الإقبال على عيادات التجميل ارتفعت كثيراً؛ بسبب تأثر الشباب والشابات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدكتور الغنيم خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن تأثير مواقع التواصل كبير على المتلقي خاصة في العمليات الجراحية أو الإجراءات التجميلية، مبيناً أن الأخيرة ارتفعت بنسبة 50 % مع بداية ظهور هذه المواقع، وذلك وفقاً لدراسات أجريت من عام 2013 إلى 2018.
وأضاف أن بعض الفتيات تأثرن بصور المشاهير وطلبن منه إجراء عمليات تجميل لتغيير وجوههن لنفس هؤلاء الأشخاص، ومنهن أيضاً من صورت نفسها بخاصية الفلتر عبر “السناب شات” أو “السلفي”، وطلبت منه إجراء عملية لجعل ملامح وجهها نفس الشكل الموجود بالصورة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن معظم صور المشاهير فوتوشوب ومفلترة، مبيناً أن إجراء عمليات التجميل في المملكة أصبحت ظاهرة خاصة مع ظهور السلفي.
فيديو | د. يزيد الغنيم لـ #برنامج_120: دراسة تؤكد أن 70٪ من المقبلين على عيادات التجميل تأثروا بمواقع #التواصل_الاجتماعي#الإخبارية pic.twitter.com/xsRvnWlx9l
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 6, 2021