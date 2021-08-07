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أخبار المناطق > بالصور.. سقوط مروّع لصخرة ضخمة على منزل مواطن بفيفا إثر الأمطار
07/08/2021   8:32 ص

بالصور.. سقوط مروّع لصخرة ضخمة على منزل مواطن بفيفا إثر الأمطار

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سقطت صخرة ضخمة على منزل أحد المواطنين بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان؛ إثر هطول أمطار غزيرة، محدثة أضراراً كبيرة بالمنزل. 

وأشارت مصادر إلى أنه لا توجد إصابات بين المتواجدين داخل المنزل أثناء سقوط الصخرة، وأن الأضرار ألحقت بالمبنى فقط. 

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، حجم الأضرار التي لحقت بالمنزل وقوة الانهيار الصخري. 

وكانت منطقة جازان قد شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما أدت إلى حدوث انهيارات وإغلاق بعض الطرق، ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار على محافظات جازان. 

سقوط مروّع لصخرة ضخمة على منزل مواطن بفيفا إثر الأمطار (صور)

سقوط مروّع لصخرة ضخمة على منزل مواطن بفيفا إثر الأمطار (صور)

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. سقوط مروّع لصخرة ضخمة على منزل مواطن بفيفا إثر الأمطار

أخبار المناطق
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