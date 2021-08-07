وصل قبل قليل لاعب نادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برفقة رئيس النادي فهد بن نافل.
وكان نادي الهلال قد تعاقد مع بيريرا في العاصمة الفرنسية باريس لمدة 5 سنوات، بعد مفاوضات طويلة مع نادي وست بروميتش الإنجليزي.
يُشار إلى أن اللاعب بيريرا 25 عاماً، بدأ مسيرته مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل إعارته إلى عدة فرق منها نرمبرغ الألماني، ووست بروميتش الإنجليزي في عام 2020.
👋🏼 Welcome to Saudi Arabia 🇸🇦https://t.co/YqEUq0k7Gy
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 7, 2021
وفق “أخبار 24”.