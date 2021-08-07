وفـاة إمام مسجد قباء سابقاً.. والصلاة عليه عصر اليوم بالمسجد النبوي

توفى الشيخ محمد زربان الغامدي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقاً عصر أمس (الجمعة) بالمدينة المنورة.
وقالت مصادر نقلاً عن ذوي الفقيد إنه سيصلى عليه بعد صلاة العصر اليوم (السبت) في المسجد النبوي الشريف ويتم دفنه في البقيع.
يُشار إلى أن الشيخ الدكتور “الغامدي”، رحمه الله، عمل عدة سنوات إماماً وخطيباً لمسجد قباء، كما تولى مناصب إدارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
ونعاه عدد كبير من طلابه ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي إن شيخه وأستاذه محمد زربان الغامدي، توفى عصر أمس، مشيراً إلى أن الفقيد كان مديراً للمعهد الثانوي عندما كان هو طالباً فيه، داعياً له بالرحمة والمغفرة.
توفي عصر اليوم شيخي وأستاذي الشيخ محمد بن زربان الغامدي وقد كان مديرا للمعهد الثانوي عندما كنت طالبا فيه واهتم بي كثيرا وكان من أذكياء الناس وحكمائهم وعلى استقامة في دينه عموما ومنهجه خصوصا وتولى الإمامة والخطابة في مسجد قباء مدة من الزمن رحمه الله رحمة واسعه وجعله منعما في قبره
— سليمان الرحيلي (سليمان بن سليم الله) (@solyman24) August 6, 2021