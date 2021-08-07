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أخبار محلية > وفـاة إمام مسجد قباء سابقاً.. والصلاة عليه عصر اليوم بالمسجد النبوي
07/08/2021   8:32 ص

وفـاة إمام مسجد قباء سابقاً.. والصلاة عليه عصر اليوم بالمسجد النبوي

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توفى الشيخ محمد زربان الغامدي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقاً عصر أمس (الجمعة) بالمدينة المنورة. 

وقالت مصادر نقلاً عن ذوي الفقيد إنه سيصلى عليه بعد صلاة العصر اليوم (السبت) في المسجد النبوي الشريف ويتم دفنه في البقيع. 

يُشار إلى أن الشيخ الدكتور “الغامدي”، رحمه الله، عمل عدة سنوات إماماً وخطيباً لمسجد قباء، كما تولى مناصب إدارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  وفق “أخبار 24”.

ونعاه عدد كبير من طلابه ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي إن شيخه وأستاذه محمد زربان الغامدي، توفى عصر أمس، مشيراً إلى أن الفقيد كان مديراً للمعهد الثانوي عندما كان هو طالباً فيه، داعياً له بالرحمة والمغفرة.

 

وفـاة إمام مسجد قباء سابقاً.. والصلاة عليه عصر اليوم بالمسجد النبوي

أخبار محلية
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