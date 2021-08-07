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أخبار محلية > بسبب زوجته.. شاب سعودي يروي قصة تعلمه صناعة المأكولات الفلبينية
07/08/2021   8:31 ص

بسبب زوجته.. شاب سعودي يروي قصة تعلمه صناعة المأكولات الفلبينية

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روى شاب سعودي قصة تعلمه فن صناعة المأكولات الفلبينية وبيعها في الرياض، وذلك بعد أن شجعته زوجته.  

وقال الشاب مسعود الشريف خلال لقائه مع قناة “العربية”، إنه قرر الذهاب إلى منطقة مانيلا بالفلبين وادعى أنه أفريقي وفاقد لأوراقه الرسمية ويحتاج إلى العمل فقط مقابل الطعام، وبعد أن أتقن صناعة المأكولات عاد إلى المملكة وافتتح مشروعه الخاص.  

وأضاف أن جميع الأشخاص هناك تعاونوا معه بعد أن علموا أنه متزوج فلبينية وله منها طفلة، لافتاً إلى أن زوجته أثناء الحمل كانت تشتهي الأكل الفلبيني، الأمر الذي شجعه على خوض التجربة والدخول في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.

 

بسبب زوجته.. شاب سعودي يروي قصة تعلمه صناعة المأكولات الفلبينية

أخبار محلية
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