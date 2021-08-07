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أخبار محلية > “الجمارك” توضح حقوق المبتعث في الإعفاء الجمركي لمرة واحدة
07/08/2021   11:50 ص

“الجمارك” توضح حقوق المبتعث في الإعفاء الجمركي لمرة واحدة

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، ‏أنه يتم إعفاء المبتعث بالخارج من الرسوم ‏الجمركية ولمرة واحدة فقط، على الأشياء ‏المستعملة.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاء يشمل، الأثاث ‏المنزلي والأمتعة الشخصية المستعملة، وذلك ‏أثناء العودة بعد انتهاء البعثة، أو انتهاء العمل ‏بالخارج، مع تقديم ما يثبت ذلك.‏

وأبانت أنه يتم فرض الرسوم والضرائب على الأمتعة ‏الشخصية الجديدة (مغلفة تغليف المصنع) في حال ‏تجاوزت 3 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.

واشترطت الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار عند دخول البلاد في حال كان المسافر يحمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

“الجمارك” توضح حقوق المبتعث في الإعفاء الجمركي لمرة واحدة

أخبار محلية
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