“الإنذار المبكر”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق الرياض، وعسير، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ستشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأضاف أن محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.