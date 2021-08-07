لقي 4 أردنيين مصرعهم وأصيبت طفلة، جميعهم من أسرة واحدة، إثر حـادِث مروري مروع وقع أمس (الجمعة) في منطقة حائل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، وفقاً لوسائل إعلام أردنية، أن الوزارة تتابع حـادِث السير الذي تعرض له 5 مواطنين أردنيين من عائلة واحدة في منطقة حائل بالسعودية، مشيراً إلى أن الحـادِث أسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة.
وأبان أن الوزارة على تواصل مع ذوي العائلة الأردنية لنقل جثامين المتوفين إلى الأردن، مشيراً إلى أن السفارة الأردنية في الرياض تتابع حالة الطفلة، حيث تخضع للعلاج حاليا ووضعها الصحي حرج.
وأعرب الفايز عن خالص تعازيه ومواساته لذوي المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للطفلة المصابة.
وفق “أخبار 24”.