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اخبار رياضية > “عسيري” يُبلغ إدارة “الشباب” برغبته في الاعتزال
07/08/2021   11:50 ص

“عسيري” يُبلغ إدارة “الشباب” برغبته في الاعتزال

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أفاد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، بأن اللاعب مهند عسيري قد أخطر مجلس إدارة نادي الشباب بعدم رغبته في استكمال مسيرته مع النادي.

وأشار “العجلان”، عبر تغريدة له على حسابه اليوم (الجمعة)، إلى أن عسيري أخطر إدارة الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم.

وكان نادي الشباب قد أعلن في نهاية مايو الماضي تعاقده مع مهند عسيري لمدة موسم؛ حيث خاض معهم المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.وفق “أخبار 24”.

“عسيري” يُبلغ إدارة “الشباب” برغبته في الاعتزال

اخبار رياضية
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