“عسيري” يُبلغ إدارة “الشباب” برغبته في الاعتزال

أفاد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، بأن اللاعب مهند عسيري قد أخطر مجلس إدارة نادي الشباب بعدم رغبته في استكمال مسيرته مع النادي.
وأشار “العجلان”، عبر تغريدة له على حسابه اليوم (الجمعة)، إلى أن عسيري أخطر إدارة الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم.
وكان نادي الشباب قد أعلن في نهاية مايو الماضي تعاقده مع مهند عسيري لمدة موسم؛ حيث خاض معهم المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.وفق “أخبار 24”.
أبلغ المهاجم مهند عسيري إدارة #الشباب رغبته في عدم اكمال مسيرته مع النادي حيث قرر اللاعب اعتزال كرة القدم حسب توضيحه لإدارة #الشباب . pic.twitter.com/dN194APpLv
— أحمد العجلان (@ahmad2man) August 6, 2021