للعام الثاني على التوالي.. 4 مطارات سعودية في قائمة أفضل 100 مطار عالميًا

واصلت مطارات المملكة الدولية تقدمها في قائمة أفضل 100 مطار بالعالم للعام الثاني على التوالي، وذلك رغم ظروف جائحة كورونا.
وأعلنت منظمة سكاي تراكس العالمية المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات، نتائج تقييمها الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العام، حيث جاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في صدارة المطارات السعودية الدولية بالمرتبة الـ 50 عالميًا.
وتقدم مطار الملك خالد الدولي 36 مركزًا، ليصبح في المرتبة الـ 58، وأحرز مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تقدمًا بمقدار 116 مركزًا ليكون في المركز الـ 68 عالميًا، كما احتلّ مطار الملك فهد الدولي المركز الـ 87 بعد أن كان تصنيفه الـ 91 عالميًا.
وفي منطقة الشرق الأوسط، حصل مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي على المراكز 3 و5 و9 على الترتيب، في حين حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي -الذي يُعدّ أول مطار في المملكة تمّ تخصيصه- للعام الثاني على التوالي على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي والسادس في الشرق الأوسط.
وفق “أخبار 24”.