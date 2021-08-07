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اخبار رياضية > طارق حامدي يحصد الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو
07/08/2021   6:11 م

طارق حامدي يحصد الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو

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فاز لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه طاق حامدي، مساء اليوم السبت، بالميدالية الفضية، بعد قرار لجنة الحكام بمنح الفوز بالميدالية الذهبية لنظيره الإيراني، في نهائي الكاراتيه (رجال وزن 75 كغم) في أولمبياد طوكيو.

وكان حامدي، قد تأهل إلى المباراة النهائية في النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) لوزن 75 كجم كومتيه عقب فوزه على نظيره الياباني آراغا.

وتأهل حامدي إلى دور نصف النهائي بعدما حلّ في المركز الثاني بمجموعته B، فيما تصدر آراغا المجموعة A.

يُذكر أن حامدي قد فاز في نزاله الرابع أمام نظيره الكندي دانيال بنتيجة 10/ 3، فيما تعادل أمام نظيره الإيراني سجاد في نزاله الثالث اليوم، بعدما فاز في نزاله الثاني على نظيره الأمريكي براين بنتيجة 4 /1، بينما هُزم في نزاله الأول أمام نظيره الكرواتي إيفان. وفق “أخبار 24”.

طارق حامدي يحصد الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو

اخبار رياضية
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