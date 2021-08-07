ملامح العام الدراسي: إلغاء الطابور وغلق المقصف وحظر تبادل ‏الأدوات ‏

كشفت مصادر عن ملامح خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، مع قرب انطلاق عودة الطلبة، ومنها إلغاء بعض الأنشطة والفعاليات التي تعمل على التقارب الجسدي، كالطابور الصباحي والفعاليات الرياضية والشراء من المقاصف المدرسية.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”اليوم” أن بديل غلق المقصف سيكون عن طريق توفير وجبات آمنة ومغلفة بطريقة صحية للطلبة يتم تناولها داخل الفصل، وإلغاء برادات المياه وإلزام الطالب بإحضار قارورة ماء خاصة به، إضافة إلى التعقيم الدائم لمرافق المدرسة كافة، وإلغاء حصة التربية البدنية.
وأشارت إلى أنه في حال التأكد من وجود حالة مصابة، فسيتم تعليق الدراسة من 2- 5 أيام، وقد تمتد إلى أسبوعين بحسب مرئيات الجهات الصحية.
وذكرت أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية، حظر تبادل الأدوات المدرسية بين الطلاب، مع منع زيارة أولياء الأمور للمدرسة، وتخصيص مكان مناسب لاستقبالهم حال زيارتهم المدرسة للضرورة القصوى.