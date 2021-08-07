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أخبار محلية > ملامح العام الدراسي: إلغاء الطابور وغلق المقصف وحظر تبادل ‏الأدوات ‏
07/08/2021   6:10 م

ملامح العام الدراسي: إلغاء الطابور وغلق المقصف وحظر تبادل ‏الأدوات ‏

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كشفت مصادر عن ملامح خطة تطبيق الإجراءات ‏الاحترازية بالمدارس، مع قرب انطلاق عودة الطلبة، ومنها إلغاء ‏بعض الأنشطة والفعاليات التي تعمل على التقارب الجسدي، ‏كالطابور الصباحي والفعاليات الرياضية والشراء من المقاصف ‏المدرسية‎.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”اليوم” أن بديل غلق المقصف سيكون ‏عن طريق توفير وجبات آمنة ومغلفة بطريقة صحية للطلبة يتم تناولها داخل الفصل، وإلغاء برادات المياه وإلزام الطالب بإحضار قارورة ماء خاصة به، ‏إضافة إلى التعقيم الدائم لمرافق المدرسة كافة، وإلغاء حصة ‏التربية البدنية‎.‎

وأشارت إلى أنه‎ ‎في حال التأكد من وجود حالة مصابة، فسيتم تعليق ‏الدراسة من 2- 5 أيام، وقد تمتد إلى أسبوعين بحسب مرئيات ‏الجهات الصحية‎.

وذكرت أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية، حظر تبادل الأدوات ‏المدرسية بين الطلاب، مع منع زيارة أولياء الأمور للمدرسة، ‏وتخصيص مكان مناسب لاستقبالهم حال زيارتهم المدرسة ‏للضرورة القصوى‎.

ملامح العام الدراسي: إلغاء الطابور وغلق المقصف وحظر تبادل ‏الأدوات ‏

أخبار محلية
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