أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، أنها ستبدأ في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء مكة المكرمة.
وأبانت الأمانة أنها ستمهل مُلاك هذه السيارات المهملة والتالفة 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها؛ وذلك لما تسببه من خطر أمني وبيئي، إضافة إلى تشويه المشهد البصري.
ودعت الأمانة مُلاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سَحْب سياراتهم، والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة، كما أنها تأمل من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي مركبة تالفة ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها.
وفق “أخبار 24”.