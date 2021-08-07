شرطة مكة: القبض على مواطن قام بضـرب زوجته بحجر ودهسها بسيارته مما أدى إلى وفاتها

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، أقدم على ضـرب زوجته بحجر ودهسها ما أدى إلى وفاتها.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً بتاريخ 25 / 12 / 1442هـ، عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، ما أدى إلى وفاتها، فيما هرب الجاني من الموقع.
وأبان أنه تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها، مبيناً إلى أنه جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.