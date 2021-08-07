نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شرطة مكة: القبض على مواطن قام بضـرب زوجته بحجر ودهسها بسيارته مما أدى إلى وفاتها
07/08/2021   6:10 م

شرطة مكة: القبض على مواطن قام بضـرب زوجته بحجر ودهسها بسيارته مما أدى إلى وفاتها

+ = -
742

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، أقدم على ضـرب زوجته بحجر ودهسها ما أدى إلى وفاتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً بتاريخ 25 / 12 / 1442هـ، عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، ما أدى إلى وفاتها، فيما هرب الجاني من الموقع.

وأبان أنه تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها، مبيناً إلى أنه جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

شرطة مكة: القبض على مواطن قام بضـرب زوجته بحجر ودهسها بسيارته مما أدى إلى وفاتها

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167774.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.