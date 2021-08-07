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أخبار المناطق > فيديو يوثق سرقة دراجة نارية من أمام أحد المحلات في جزيرة تاروت بالقطيف
07/08/2021   6:10 م

فيديو يوثق سرقة دراجة نارية من أمام أحد المحلات في جزيرة تاروت بالقطيف

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شهد حي المنيرة في جزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف، عملية سرقة دراجة نارية كانت متوقفة أمام أحد المحلات التجارية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لحظة اقتراب اللص من الدراجة النارية المتوقفة في باحة صغيرة تابعة للمحل، قبل أن يصعد عليها ويلوذ بالفرار من الموقع، فيما لاحقه أحد الموجودين داخل المحل.

وذكر صاحب الدراجة، أنه أبلغ الجهات الأمنية بالواقعة، لمعرفة الجاني وأسباب قيامه بالسرقة، مشيراً وفقاً لصحيفة “القطيف اليوم”، إلى أن الدراجة المسروقة فريدة من نوعها. وفق “أخبار 24”.

فيديو يوثق سرقة دراجة نارية من أمام أحد المحلات في جزيرة تاروت بالقطيف

أخبار المناطق
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