التقديم غدًا.. جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

أعلنت جامعة الجوف حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، على درجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، في كل من، سكاكا، والقريات، وطبرجل.
وأوضحت الجامعة أن فتح باب التقديم سيكون للسعوديين والسعوديات فقط، اعتباراً من يوم غد (الأحد) ، وحتى (الإثنين) 08 / 01 /1443، عبر الرابط.
وأشارت إلى أن الوظائف الشاغرة، تشمل، كلية الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية بسكاكا، والقريات، والهندسة ولأعمال، والعلوم والآداب بالقريات وطبرجل، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الرابط.
واشترطت أن تكون الدراسة للمتقدمين في جميع المراحل الدراسية الثلاث )انتظاماً(، وكذلك في مراحل، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس. وفق “أخبار 24”.
وحددت أن يكون التقدير في جميع المراحل الدراسية على الأقل جيد جداً أو ما يعادله، وأن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من الجامعات السعودية، أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.