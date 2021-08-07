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أخبار محلية > التقديم غدًا.. جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
07/08/2021   6:09 م

التقديم غدًا.. جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة الجوف حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية ‏الشاغرة، على درجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، في ‏كل من، سكاكا، والقريات، وطبرجل. ‏

وأوضحت الجامعة أن فتح باب التقديم سيكون للسعوديين ‏والسعوديات فقط، اعتباراً من يوم غد (الأحد) ، وحتى (الإثنين) 08 / 01 /1443، عبر الرابط.‏

وأشارت إلى أن الوظائف الشاغرة، ‏تشمل، كلية الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية ‏بسكاكا، والقريات، والهندسة ولأعمال، والعلوم والآداب ‏بالقريات وطبرجل، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الرابط.‏

واشترطت أن تكون الدراسة للمتقدمين في جميع المراحل ‏الدراسية الثلاث ‏‎)‎انتظاماً‎(‎، وكذلك‎ ‎‏ في مراحل، البكالوريوس ‏والماجستير والدكتوراه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا ‏تمنح درجة البكالوريوس‎. وفق “أخبار 24”.

وحددت أن يكون التقدير في جميع المراحل الدراسية على الأقل ‏جيد جداً أو ما يعادله، وأن‎ ‎يكون حاصلاً على الدرجات العلمية ‏من الجامعات السعودية، أو الجامعات الموصى بها من قبل ‏وزارة التعليم‎.

التقديم غدًا.. جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

أخبار محلية
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