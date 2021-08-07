أعلنت شركة تويوتا طرح نسخ معدلة من سيارات HILUX في عدد من الأسواق العالمية، تمتاز بتصميم يوحي بمظهر أكثر قوة، وشكل جديد للواجهة الأمامية، بالإضافة للإطارات المصنوعة من الفايبر، والتي تبرز بشكل أوضح على جوانب الهيكل وممتصات الصدمات ومحيط حجرات العجلات.
وجُهزت القمرة وفقًا لـ”moto1″ بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة على أنظمة وسائط متعددة متطورة مجهزة بشاشة بمقاس 8 بوصات، يمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.
وتم دعم المركبة الجديدة بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا الجانبية، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، ومصابيح تعمل بتقنيات LED، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
ومن المنتظر طرح النسخ المعدلة بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.7 ليتر، تولد عزما يعادل 166 حصانا، كما قد تطلق منها نسخ بمحركات ديزل بعزم 150 و200 حصان.
وفق “أخبار 24”.