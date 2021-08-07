أعلنت شركة تويوتا طرح نسخ معدلة من سيارات‎ HILUX ‎في عدد من الأسواق العالمية، تمتاز بتصميم يوحي بمظهر أكثر ‏قوة، وشكل جديد للواجهة الأمامية، بالإضافة للإطارات ‏المصنوعة من الفايبر، والتي تبرز بشكل أوضح على جوانب ‏الهيكل وممتصات الصدمات ومحيط حجرات العجلات‎.‎

وجُهزت القمرة وفقًا لـ”moto1″ بصفين من المقاعد المريحة ‏التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة على أنظمة ‏وسائط متعددة متطورة مجهزة بشاشة بمقاس 8 بوصات، يمكنها ‏الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر تقنيات‎ Apple ‎CarPlay ‎وAndroid Auto.‎

وتم دعم المركبة‎ ‎الجديدة بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا ‏الجانبية، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، ومصابيح تعمل بتقنيات‎ ‎LED، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ‏وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية‎.‎

ومن المنتظر طرح النسخ المعدلة بمحركات بنزين بأربع ‏أسطوانات بسعة 2.7 ليتر، تولد عزما يعادل 166 حصانا، كما ‏قد تطلق منها نسخ بمحركات ديزل بعزم 150 و200 حصان‎.‎

وفق “أخبار 24”.