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أخبار محلية > بالصور.. توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه
07/08/2021   6:09 م

بالصور.. توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه

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وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ 5 آلاف مظلة على المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام والعاملين في المسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة أن توزيع هذه المظلات يأتي ضمن مبادرة “هديتي مظلتي”، والتي تهدف لحماية المصلين والمعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم المناسك، وحماية العاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي مدخلي، إن المبادرة تعد واحدة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة خدمة لضيوف الرحمن لتسهيل وتيسير أداء مناسكهم وتأدية الصلاة بالحرم المكي.

مبادرة "هديتي مظلتي"

مبادرة "هديتي مظلتي"

مبادرة "هديتي مظلتي"

مبادرة "هديتي مظلتي"

مبادرة "هديتي مظلتي"

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه

أخبار محلية
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