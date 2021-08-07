ضمن لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، طارق حامدي، ميدالية للمملكة خلال النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد فوزه على نظيره الكندي دانيال ومن ثمّ تصدر المجموعة B.
وحقق لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه فوزًا كبيرًا أمام نظيره الكندي في نزاله الرابع بنتيجة 10/ 3.
وكان حامدي قد تعادل أمام نظيره الإيراني سجاد في نزاله الثالث اليوم (السبت)، بعدما فاز في نزاله الثاني على نظيره الأمريكي براين بنتيجة 4 /1، بينما هُزم في نزاله الأول أمام نظيره الكرواتي إيفان. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #طارق_حامدي يضمن لـ #المملكة ميدالية في #الألعاب_الأولمبية بعد فوزه على الكندي وتصدره للمجموعة B#أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/VZoSLUgqAk
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 7, 2021