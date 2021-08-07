تحتاج المرأة الحامل إلى تغذية صحية سليمة، كي تكمل عملية بناء الجنين، وتُعوض النقص الذي من الممكن أن يحدث في جسدها جراء الحمل كنقص بعض المعادن والفيتامينات، وفي هذا التقرير نتناول أنواع الأطعمة التي لا يجب أن تستغني عنها الأم الحامل.
منتجات الألبان
تحتاج الحامل للبروتين والكالسيوم، ولهذا يجب أن تكون منتجات الألبان كالحليب والجبن ضمن الغذاء اليومي لها، لأنها مصدر غذائي للكالسيوم، كما توفر كميات عالية من الفوسفور وفيتامين ب والمغنيسيوم والزنك.
فيما يحتوي الزبادي وخاصة الزبادي اليوناني، على الكالسيوم أكثر من معظم منتجات الألبان الأخرى، وهو مفيد بشكل خاص في الحمل، بسبب وجود بكتيريا البروبيوتيك، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، لكن يجب استشارة الطبيب إن كان لدى الحامل بعض المشكلات الصحية كعدم احتمال اللاكتوز.
البقوليات
تعد البقوليات كالعدس والبازلاء والفول والحمص وفول الصويا والفول السوداني، مصدرًا رائعًا للألياف والبروتين والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم، وهي العناصر التي يحتاجها الجنين لإكمال النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
البطاطا الحلوة
تعتبر مصدرًا غنيًا للبيتاكاروتين، أو فيتامين (أ)، الضروري لنمو الطفل، وتعد أكثر أمنًا من اللحوم الحمراء الغنية أيضًا بفيتامين (أ)، كما أنها تزيد فترة الإحساس بالشبع، وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتنظم عملية الهضم.
السلمون
يُعد سمك السلمون المُدخن غنيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، التي تساعد في بناء دماغ وعين الطفل، ويمكن أن تساعد في زيادة طول مدة الحمل، أي أنها تقي من احتمالات الولادة المبكرة.
البيض
يمكن القول إن كمية معتدلة من البيض المطهي جيدًا تحمل كل العناصر اللازمة للأم الحامل من بروتين ودهون وفيتامينات ومعادن؛ إلى جانب عنصر الكولين المهم في منع التشوهات، لكن يجب تناول البيض بلا إفراط.
الخضراوات الداكنة
تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة على الحديد وغيره من العناصر الغذائية، لذلك إذا كنت لا تتقبلين طعمها فعليك تضمينها في بعض الأطعمة الأخرى، كي تساعدك وطفلك.
اللحوم الخالية من الدهون
تعد اللحوم الخالية من الدهون مصادر ممتازة للبروتين عالي الجودة، كما أنها أيضاً غنيّة بالحديد والكولين وفيتامينات (ب) الأخرى، والتي ستحتاجين إليها جميعًا بكميات أكبر أثناء الحمل.
فالحديد معدن أساسي تستخدمه خلايا الدم الحمراء كجزء من الهيموجلوبين، وستحتاجين إلى المزيد من الحديد، خاصةً خلال المرحلة الثالثة من الحمل، وقد يؤدي انخفاض مستويات الحديد أثناء الحمل المبكر إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ما يزيد من خطر انخفاض الوزن عند الولادة وبعض المشاكل الصحية للطفل أنتِ في غنى عنها.
التوت
يحتوي التوت على الكثير من الفوائد؛ فهو غني بالماء والكربوهيدرات الصحية وفيتامين (ج) والألياف ومضادات الأكسدة، كذلك لا يسبب ارتفاعاً كبيراً في نسبة السكر في الدم، ويعتبر التوت الأزرق، والفراولة من أفضل الأنواع التي يمكنكِ تناولها أثناء فترة الحمل.
الحبوب الكاملة
تحتوي الحبوب الكاملة كالشوفان والكينوا والأرز البني وتوت القمح والشعير، على الألياف والفيتامينات، وكمية كبيرة من البروتين والمغنيسيوم وفيتامين (ب)، ولذلك يمكنكِ اعتمادها بدلاً من الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض.
الأفوكادو
يحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، إضافة للألياف وفيتامين (ب)، وفيتامين (ك) والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين (ج)، وهي العناصر التي تساعد في بناء جلد الطفل، ومنع التشوهات.
وفق “أخبار 24”.