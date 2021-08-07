“شرطة الحدود الشمالية” تضبط 11 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بـ”كورونا”

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الحدود الشمالية 11 شخصًا؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، ومخالفتهم تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد متعب الخميس، إنه تم القبض على المخالفين بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
يذكر أنه يُعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه. وفق “أخبار 24”.