الكشف عن تفاصيل حادثـة مقتـل روان الغامدي على يد زوجها بعد مضي أسبوع على عرسها

لقيت الأربعاء الماضي على طريق السيل الكبير بالطائف الشابة روان الغامدي، في العقد الثاني من العمر، مصرعها على يد زوجها بعد مضي أسبوع على عرسها، وذلك أثناء توجهها هي وزوجها من جدة إلى منزلهما بالطائف.
وكشفت “قريبة روان الغامدي”، لـ”أخبار 24″، أن زواج روان كان يوم الأربعاء قبل الماضي في جدة، وعقب ثلاثة أيام من زواجها تواصلت مع قريباتها تشتكي من زوجها الذي كان يضربها بغرض أخذ ذهبها.
وأوضحت أن قريباتها كنّ يحاولن تهدئتها وإقناعها بألا تعود في أول أيام زواجها، خوفاً من كلام الناس.
وأشارت قريبتها إلى أن روان كانت بجدة وذاهبة لبيتها بالطائف وتنوي الراحة يوما في منزلها ومن ثم زيارة أهلها اليوم التالي بالباحة، مضيفة أن زوجها كان رافضا ذهابها لأهلها عندما طلبت منه.
وبينت أنه أثناء مرور روان وزوجها على طريق السيل دار بينهما نقاش، ما أدى إلى انفعال زوجها وإيقاف سيارته، لتهرب روان خارج المركبة، ليقوم زوجها برميها بالحجارة حتى سقطت وتعثرت، كما قام بدهسها أكثر من مرة بسيارته حتى توفيت في حينها، ليهرب فورًا من موقع الحادثـة.
وأضافت أن مجموعة من الشباب كانوا على نفس الطريق وجدوا جثـة روان، فقاموا بأخذها وتسليمها للجنائية، ليتم بعدها التواصل مع والدها.