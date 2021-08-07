بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقي القبض على مرتكبيها في بعض المناطق على مدار الأيام الماضية.
وتضمنت عمليات القبض التي قام بها الأمن العام:
– القبض على مواطن أنزل زوجته من سيارته في مكة المكرمة، ثم قام بضربها بحجر ودهسها بالسيارة، ونتج عن ذلك وفاتها.
– 5 مقيمين إثيوبيين في جدة حاولوا التهجم على مقيم آخر والدخول إلى منزله بالقوة.
– 16 مقيما يمنياً و3 باكستانيين قاموا بعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالرياض، تمثلت بطلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصالات دولية ومحلية للتحايل، ثم تحويل الأموال لخارج المملكة، وضُبط بحوزتهم مبالغ قُدرت بـ 768 ألف ريال.
– 3 مواطنين ومخالفا لأمن الحدود بمكة المكرمة ارتكبوا 38 جريمة تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية، ثم بيعها بمركبات مسروقة لمحاولة تضليل جهات الأمن، وقُدرت المسروقات بـ 500 ألف ريال.
– مواطنين ظهرا في مقطع فيديو، أحدهما مصاب بفيروس كورونا يتجمل بأحد المجمعات التجارية في حائل، مخالفا بذلك تعليمات العزل والحجر الصحي، وقام الآخر بتوثيق ذلك ونشره.
– 3 مواطنين اعتدوا على مقيم داخل مركبته في تبوك أثناء توقفه وسلبوا مبلغاً مالياً وهاتفين متنقلين، وسرقوا المركبة وهربوا من الموقع.
– مواطنا أطلق أعيرة نارية أثناء قيادة مركبته في أحد الشوارع العامة في جازان دون اكتراث بأمن وسلامة الآخرين.
– مواطنا ومخالفا لأمن الحدود من الجنسية الغينية ارتكبا جرائم تمثلت في الاحتيال على كبار السن في مكة المكرمة، أثناء استخدامهم أجهزة الصرف الآلية، والاستيلاء على بطاقات الصراف، حيث بلغ ما تم سحبه 66 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
– مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبا 5 جرائم بسرقة 88 بطارية من أبراج شركات الاتصالات، قُدرت قيمتها بـ 150 ألف ريال.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/E0pWMnJyoF
— الأمن العام (@security_gov) August 7, 2021