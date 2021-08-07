تذوق وحكم.. متخصص يفند مزاعم الوجبات الصحية لـ”مطاعم الدايت”

فنَّد أخصائي التغذية العلاجية عادل الذبياني، مزاعم بعض المطاعم التي تدعي إعدادها وجبات صحية.
وسلط تقرير لبرنامج “mbc في أسبوع” الضوء على ظاهرة “مطاعم الدايت”، حيث تمت الاستعانة بالذبياني لإيضاح ما إذا كانت هذه الوجبات صحية من عدمه، وذلك من خلال تذوقه بعض الأطعمة التي يعدها أحد المطاعم المتخصصة في هذا النوع من الوجبات.
ولاحظ الذبياني زيادة كميات الكريمة الموجودة في إحدى الوجبات، وهو ما يتنافى مع أهداف بعض الأشخاص الذين يقبلون عليها من أجل إنقاص الوزن، خاصة أن الملعقة الواحدة من الكريمة تحتوي على 60 سعرًا حراريًا. وفق “أخبار 24”.
وعلق أخصائي التغذية العلاجية على إحدى الوجبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، والمتمثلة في صورة خبز أسمر وبطاطس ومايونز وجبن وغيرها من العناصر، وهو ما يؤكد أنها وجبات عادية وليست صحية.
“مطاعم الدايت” تروج لنفسها على أنها صحية وغالبيتها غير ذلك
التفاصيل مع نزار العلي @100_Nizar#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/ck30Z2DBrx
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 7, 2021