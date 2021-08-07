مؤتمر “الصحة” يناقش غداً تحصين طلبة ومنسوبي التعليم وتطبيق اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية، والمؤشرات الوبائية، وآخر مستجدات لقاح كورونا، في المؤتمر الصحفي غدا (الأحد)، بمشاركة المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام ومتحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتتناول المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، مستجدات تحصين طلبة التعليم العام ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر، بجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الأسر ومؤسسات المجتمع لرفع الوعي بأهمية التحصين.
كما يشارك في المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، الذي يتناول استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومتابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية.
وفق “أخبار 24”.