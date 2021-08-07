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08/08/2021   12:07 ص

البيئة: يومان على انتهاء مهلة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة دون إذن استيراد إلكتروني

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، عن انتهاء مهلة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة دون أذونات استيراد إلكترونية، بعد يومين فقط.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة في 1 من المحرم 1443هـ.

وكانت الوزارة أطلقت خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، بغرض استمرار تدفقها وتعزيز الأمن الغذائي وضبط الجودة، وأعلنت عن الحصول على الترخيص إلكترونيًا عبر منصة “زراعي”، ويكون صالحًا لمدة من 3 إلى 10 أعوام.

وأكدت أنه لا يمكن لأي شحنة خضروات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق، اعتبارا من 1 من المحرم 1443هـ، وأن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق الترخيص، وكذلك إلغائه، وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

تبقى يومان على انتهاء مهلة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة دون أذونات استيراد الكترونية

وفق “أخبار 24”.

البيئة: يومان على انتهاء مهلة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة دون إذن استيراد إلكتروني

أخبار محلية, طب وتداوي
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