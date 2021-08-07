“الحج والعمرة” تعلن صدور أولى تأشيرات المعتمرين القادمين من الخارج لفوج عراقي

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن أولى تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج صدرت لفوج من العراق، ويُتوقع قدومهم خلال أيام قليلة، على أن يتواصل إصدار التأشيرات تباعا وفق جدول معين.
وأوضحت بحسب “عكاظ” أن التأشيرات ستصدر حسب الإرشادات العامة للدول المسموح بالقدوم منها، فيما أكدت سابقا أن إجمالي عدد المعتمرين المتوقع وصولهم إلى مكة المكرمة، مع فتح موسم العمرة، يصل إلى 20 ألف معتمر من الداخل والخارج.
يُذكر أن “الحج والعمرة” بينت سابقا أنه بالنسبة لمعتمري الداخل، فالعمرة متاحة عبر تطبيق اعتمرنا، إذ تم فتحها عقب نهاية موسم الحج مباشرة.