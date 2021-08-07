نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع
08/08/2021   12:07 ص

شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع

+ = -
911

شارك وزير السياحة أحمد الخطيب في أداء رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية خلال زيارته محافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وظهر الوزير في فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” وهو يشارك إحدى الفرق الشعبية الرقص الشعبي، وسط حضور عدد من أهالي ينبع والسياح والزوار الذين يستمتعون بالأجواء الصيفية هناك.

وأكد الخطيب خلال زيارته للمحافظة، أنها مقصد للسياح وهواة الغوص لموقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر، وتستعد الآن لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم، ليستمتعوا بجمال طبيعتها وحسن ضيافة أهلها ممن امتهنوا صناعة السياحة وأتقنوها عبر العصور.

pic.twitter.com/QggbTzIg3o

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167835.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.