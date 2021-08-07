شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع

شارك وزير السياحة أحمد الخطيب في أداء رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية خلال زيارته محافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وظهر الوزير في فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” وهو يشارك إحدى الفرق الشعبية الرقص الشعبي، وسط حضور عدد من أهالي ينبع والسياح والزوار الذين يستمتعون بالأجواء الصيفية هناك.
وأكد الخطيب خلال زيارته للمحافظة، أنها مقصد للسياح وهواة الغوص لموقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر، وتستعد الآن لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم، ليستمتعوا بجمال طبيعتها وحسن ضيافة أهلها ممن امتهنوا صناعة السياحة وأتقنوها عبر العصور.
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) August 6, 2021
وفق “أخبار 24”.