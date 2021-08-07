نزار باهبري يغضب على الهواء بسبب مروجي إشاعات لقاح كورونا

رد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، على مروجي الإشاعات المتعلقة بمأمونية اللقاحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، إن الحياة اليومية للأطباء مليئة بالقصص المؤثرة لحالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن أكثر ما يثير غضبه هو استقاء البعض للمعلومات والنصائح من أشخاص غير متخصصين.
وأبدى باهبري غضبه الشديد تجاه بعض مقاطع الفيديو التي عُرضت في البرنامج لعدد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي يطرحون آراء غير صحيحة بشأن اللقاحات، حيث طالب المتلقي بعدم الانسياق وراء هذه الأفكار التي لا تستند لأسس علمية وطبية، والالتزام بنصائح وزارة الصحة.
أكد باهبري أن وزارة الصحة تقيّم كل حالة على حدة للتأكد مما إذا كان هناك خطورة من التطعيم على متلقيه، مطالبًا المتلقي بعقد مقارنة بين ما تقوله وزارة الصحة وما تحمله رسائل واتساب مجهولة المصدر بشأن اللقاحات. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بخطورة المتحورات على الأطفال، قال باهبري إن متحورات “كورونا” تنتقل بصورة سريعة بين الأطفال، إلا أنه لا يوجد دراسات علمية تؤكد أنها أكثر خطورة من النسخة الأصلية من الفيروس التاجي.
د.نزار باهبري ينفجر بوجه مروجي الإشاعات عن خطر اللقاحات في مواقع التواصل الاجتماعي
@DrNezarB#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/YbvbK4SHzo
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 7, 2021
ما مدى أهمية اللقاحات وهل المتحورات الجديدة أكثر خطورة على الأطفال؟
د. نزار باهبري يُجيب
@DrNezarB#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/kqbELi5aG0
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 7, 2021