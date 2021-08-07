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أخبار المناطق > عبر مرفأ بيروت.. ضبط طني حشيش ومليوني حبة كبتاغون خلال تحضيرها لتهريبها خارج لبنان
08/08/2021   12:07 ص

عبر مرفأ بيروت.. ضبط طني حشيش ومليوني حبة كبتاغون خلال تحضيرها لتهريبها خارج لبنان

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تمكنت السلطات اللبنانية من ضبط أكثر من مليوني حبة كبتاغون، وطنين من الحشيش المخدر، كان يجري التحضير لتهريبها خارج البلاد.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية إن شعبة المعلومات حصلت على معطيات مؤكدة تفيد بوجود تحضيرات لعملية كبيرة يتم التحضير فيها لتهريب كميات كبيرة من “حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون” إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.

وأضافت أن شعبة المعلومات تمكنت من تحديد مكان وجود الشحنة في مرفأ بيروت ووضعتها تحت المراقبة، وتم تحديد كامل هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية والقبض عليهم. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنه بعد عملية القبض على المشتبهين الثلاثة، لبنانيان وسوري، جرت عملية ضبط ما يقارب مليوني حبة “كبتاغون”، وطنين من مادة حشيشة الكيف، واعترف المتهمون خلال التحقيق بالتورط في محاولة التهريب.

عبر مرفأ بيروت.. ضبط طني حشيش ومليوني حبة كبتاغون خلال تحضيرها لتهريبها خارج لبنان

أخبار المناطق
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