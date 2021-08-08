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أخبار محلية > مواطنون يقترحون طرقا يمكن من خلالها تجنيب الأطفال مخاطر الإنترنت
08/08/2021   8:23 ص

مواطنون يقترحون طرقا يمكن من خلالها تجنيب الأطفال مخاطر الإنترنت

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اقترح مواطنون ومواطنات، بعض الطرق التي يمكن من خلالها تجنيب الأطفال مخاطر الإنترنت، وفي مقدمتها تشديد الرقابة على نشاطهم الإلكتروني.    

وأوضح عدد من المواطنين في تقرير لـ”الإخبارية”، أن هناك عدة عوامل تُساهم بحماية الأطفال من تلك المخاطر، أبرزها تحميل برامج تمنع الدخول أو ظهور روابط محتواها غير جيد.  

ولفتوا إلى أهمية زيادة التوعية والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة لمراقبة الأطفال وحمايتهم، وكذلك تقديم المعلومات التي تساعدهم على فهم مخاطر الإنترنت. 

 

وفق “أخبار 24”.

مواطنون يقترحون طرقا يمكن من خلالها تجنيب الأطفال مخاطر الإنترنت

أخبار محلية
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