متى يكون قاتلُا؟.. تعرف إلى أعراض انفجار المرارة

يُعتبر التهاب المرارة من أكثر الحالات المرضية التي تصيب الإنسان بآلام مزعجة، وخاصة عندما تصل الأمور إلى مرحلة” الانفجار” ، وهي أخطر مراحل الإصابة، والتي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.
وأشار اختصاصيو الجهاز الهضمي إلى أن السبب الرئيسي لالتهاب المرارة هو تكون الحصوات المرارية، والتي من أعراضها، الشعور بألم شديد في البطن بصورة مفاجئة، بل واستمراره بضع ساعات، إلى جانب ظهور اليرقان (الاصفرار)، وملاحظة ارتفاع درجة حرارة الجسم، والشعور بالغثيان والتقيؤ.
وأوضحوا أن المقصود بانفجار المرارة هو تمزق أو حدوث تسرب أو انفجار في جدار المرارة، ويكون ذلك بسبب الالتهاب الناتج غالبا عن تكون الحصوات العالقة بداخل المرارة.
وأبانوا أن من أسباب حدوث تمزق في المرارة هو إصابتها بالالتهاب، نتيجة تكون الحصوات، أو إصابة بالقنوات الصفراوية بسبب الديدان الطفيلية، أو الإصابة بالالتهابات البكتيرية مثل الإشريكية القولونية، أو الإصابة بالحمأة الصفراوية أو الكدارة الصفراوية، وكذلك قد تتمزق المرارة نتيجة لبعض الحوادث، أو الرياضات العنيفة كالمصارعة. وفق “أخبار 24”.
ويحذر الأطباء من ازدياد فرص حدوث المضاعفات في حال الانتظار لإزالة المرارة بعد انفجارها أو تمزقها، لأن دفع العصارة الصفراوية إلى تجويف البطن، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من المناعة الضعيفة، وقد يكون هناك احتمال أن تكون مضاعفات انفجار المرارة قاتلة.
وينصح الاختصاصيون بسرعة إعطاء العلاج المناسب، وإن كانوا في الغالب يفضلون اللجوء إلى الجراحة، وبعدها العلاج بالأدوية المناسبة، وتكون المضادات الحيوية جزءًا من العلاج، من أجل التخلص من العدوى البكتيرية، وإلى جانب الأدوية بالطبع يجب على المريض الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي، خصوصًا أنه ستكون هناك صعوبة بعد إجراء العملية في عملية هضم الدهون.