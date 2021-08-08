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أخبار محلية > طب وتداوي > متى يكون قاتلُا؟.. تعرف إلى أعراض انفجار المرارة
08/08/2021   1:52 م

متى يكون قاتلُا؟.. تعرف إلى أعراض انفجار المرارة

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يُعتبر التهاب المرارة من أكثر الحالات المرضية التي ‏تصيب الإنسان بآلام مزعجة، وخاصة عندما تصل ‏الأمور إلى مرحلة” الانفجار” ، وهي أخطر مراحل ‏الإصابة، والتي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.‏

وأشار اختصاصيو الجهاز الهضمي إلى أن السبب ‏الرئيسي لالتهاب المرارة هو تكون الحصوات ‏المرارية، والتي من أعراضها، الشعور بألم شديد في ‏البطن بصورة مفاجئة، بل واستمراره بضع ساعات، ‏إلى جانب ظهور اليرقان (الاصفرار)، وملاحظة ارتفاع ‏درجة حرارة الجسم، والشعور بالغثيان والتقيؤ.‏‎

وأوضحوا أن المقصود بانفجار المرارة هو تمزق أو ‏حدوث تسرب أو انفجار في جدار المرارة، ويكون ذلك ‏بسبب الالتهاب الناتج غالبا عن تكون الحصوات ‏العالقة بداخل المرارة. ‏

وأبانوا أن من أسباب حدوث تمزق في المرارة هو إصابتها بالالتهاب، نتيجة تكون الحصوات، أو ‏إصابة بالقنوات الصفراوية بسبب الديدان الطفيلية، ‏أو الإصابة بالالتهابات البكتيرية مثل الإشريكية ‏القولونية، أو الإصابة بالحمأة الصفراوية أو الكدارة ‏الصفراوية، وكذلك قد تتمزق المرارة نتيجة لبعض الحوادث، أو ‏الرياضات العنيفة كالمصارعة‎. وفق “أخبار 24”.

ويحذر الأطباء من ازدياد فرص حدوث المضاعفات ‏في حال الانتظار لإزالة المرارة بعد انفجارها أو ‏تمزقها، لأن دفع العصارة الصفراوية إلى تجويف ‏البطن، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، وخاصة إذا ‏كان الشخص يعاني من المناعة الضعيفة، وقد ‏يكون هناك احتمال أن تكون مضاعفات انفجار ‏المرارة قاتلة.‏‎

وينصح الاختصاصيون بسرعة إعطاء العلاج المناسب‏، وإن كانوا في الغالب يفضلون اللجوء إلى الجراحة، ‏وبعدها العلاج بالأدوية المناسبة، وتكون المضادات ‏الحيوية جزءًا من العلاج، من أجل التخلص من العدوى ‏البكتيرية، وإلى جانب الأدوية بالطبع يجب على ‏المريض الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي، ‏خصوصًا أنه ستكون هناك صعوبة بعد إجراء العملية ‏في عملية هضم الدهون. ‏

متى يكون قاتلُا؟.. تعرف إلى أعراض انفجار المرارة

أخبار محلية, طب وتداوي
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