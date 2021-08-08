شملت 55% من جسمها.. مستشفى النور بمكة ينقذ حياة رضيعة تعرضت لحروق بليغة

أنقذ فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة؛ حياة رضيعة بعد تعرضها لحروق بليغة من الدرجة الثالثة إثر اندلاع حريق في مقر إقامتها.
وقال استشاري جراحة التجميل والترميم رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور حاتم عبادة، إن الطفلة البالغة من العمر 8 أشهر وصت إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، ما دعا الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والترميم لعمل إنعاش للطفلة وضمان استقرار وظائفها وعلاماتها الحيوية.
وأوضح أن الطفلة تعرضت لحروق عميقة من الدرجة الثالثة في الرأس، والوجه، والرقبة، ومنطقة الصدر والبطن إضافة إلى الأطراف العلوية والسفلية بنسبة 55% من مساحة سطح الجسم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تم إخضاع الطفلة لثلاث عمليات جراحية على مراحل مختلفة أثناء فترة إقامتها بالمستشفى لاستئصال الأنسجة الميتة وإعادة ترميم الأماكن المصابة باستخدام الرقع الجلدية الذاتية المستخلصة من الأجزاء السليمة المتبقية في جسم الطفلة، لافتاً إلى أن العمليات تكللت بالنجاح، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة ويتم متابعتها في عيادة التجميل والترميم بالمستشفى.