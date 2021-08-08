مسابقة “مجسم وطن” تعلن أسماء لجنة التحكيم للموسم الثالث

أعلنت مسابقة مجسم وطن عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم للموسم الثالث (2021) و تتكون لجنة التحكيم من سبعة أعضاء ويمتلك أعضاء اللجنة خبرات هندسية و فنية وإدارية مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف المسابقة من حيث اختيار المجسمات الفائزة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة للمدينة السعودية بكل شفافية و دقة وحيادية.
و تتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1- المهندس عبدالمحسن الذياب معماري سعودي ، خريج جامعة الملك سعود كلية العمارة و التخطيط لعام ٢٠٠٣ ، و صاحب مكتب معماري و محاضر غير دائم في بعض الجامعات السعودية.
2- الدكتورة مي الجامع وكيلة لشؤون التنمية المستدامة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأستاذ مساعد بكلية التصاميم ، حاصلة على درجة الدكتوراه في تخصص العمارة من جامعة وستمنستر بلندن ، مهتمة بمجال المحافظة على التراث الوطني والتنمية المستدامة ولها العديد من الإسهامات في مجال العمل التطوعي وتنظيم المبادرات الثقافية والهندسية.
3-المهندس نواف النصار مصمم عمارة داخلية و مؤسس 3njeddah ومؤسس ومنفذ ومنسق فعالية تصميم لتعزيز مصممين ومهندسين المساحات.
4- الدكتور وليد السيد كاتب وباحث ومحاضر أكاديمي وناقد معماري، مقيم ويعمل في لندن منذ التسعينيات له مجموعة من الكتب والمؤلفات والمقالات والابحاث العلمية التي تمتد لاكثر من ربع قرن في موضوعات نقدية تحليلية في متعلقات الفن والعمارة والمجتمع والتخطيط والتصميم الحضري والحفاظ المعماري، بالاضافة لمجموعة من التصميمات المعمارية والحضرية.
5- الفنان عصام جميل نحات ومصمم وأخرج أكثر من 100 منحوتة متنوعة الأشكال والأحجام لتعرض في العديد من الدول الأجنبية والعربية
6- الأستاذ أحمد العمير ويعمل حاليًّا مديرًا عامًّا للاتّصال المؤسّسيّ والمسؤوليّة الاجتماعيّة بشركة الفوزان القابضة، ويشرف على الاتّصال والتّسويق للشّركات والمؤسّسات غير الرّبحيّة التّابعة لها. وفق “أخبار 24”.
7- المهندس هشام الشّعوان معماري يعمل في المجال العمرانيّ وعمل لدى شركاتٍ كبرى في المملكة العربيّة السّعوديّة. وفي غضون العقدين الماضيين، يعمل مديرًا عامًّا لشركة نساج لإدارة المشاريع.
يذكر ان العمل في هذه الدورة أستمر لمدة عشرة أشهر تخللها عدة مراحل منها فتح باب التسجيل ،استقبال المشاركات ،ترشيح المشاريع للقائمة القصيرة هذا وسيشهد الموسم الثالث اختيار تصميم فائز ينفذ في العاصمة الرياض وسيعلن عن أسماء الفائزين في اليوم الوطني القادم ( 91).