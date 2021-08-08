وزير الرياضة يُهنئ القيادة والشعب السعودي بإنجاز “حامدي” الأولمبي

رفع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بمناسبة تحقيق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.
وقال “الفيصل”: “أبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي، الإنجاز الكبير الذي حققه بطلنا طارق حامدي، بحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، بعد منافسة قوية ومواجهات صعبة، مع أبرز نجوم العالم في هذه اللعبة”.
وأضاف وزير الرياضة: “هذا الإنجاز الذي نسعد به جميعاً كسعوديين، لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي نحظى به في القطاع الرياضي، من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد، وتوفير كل السبل الممكنة لتحقيق المنجزات، وتشريف الوطن في مختلف المحافل الدولية والقارية”. وفق “أخبار 24”.
واختتم “الفيصل” تصريحه: “أبارك لبطلنا طارق حامدي، الذي كنا وما زلنا وسنظل نراه بطلاً متوجاً بالذهب، وكل الأمنيات له بالتوفيق في مشاركاته المقبلة، ومواصلة الجهد والعمل نحو تحقيق الألقاب العالمية لوطننا الغالي، في مختلف المنافسات بإذن الله تعالى”.