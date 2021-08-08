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اخبار رياضية > رسميًا.. النصر يعلن التعاقد مع قاسم لـ 3 مواسم
08/08/2021   1:58 م

رسميًا.. النصر يعلن التعاقد مع قاسم لـ 3 مواسم

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أعلن نادي النصر، مساء اليوم السبت، التوقيع رسميًا مع اللاعب محمد قاسم وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر”، مجموعة من الصور لقاسم داخل ملعب مرسول بارك. متمنين له التوفيق مع ناديه.

وشارك الظهير الأيسر محمد قاسم، لأول مرة في تدريبات فريق النصر، يوم أمس (الجمعة)؛ استعدادًا للموسم الجديد. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. النصر يعلن التعاقد مع قاسم لـ 3 مواسم

اخبار رياضية
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