تناوَلها على العشاء.. هذه الوجبات تساعدك على إنقاص الوزن

البعض يحمل وجبة العشاء مسؤولية زيادة الوزن، إلا أن هذا الأمر ليس صحيحًا دائمًا، فتناول وجبات زائدة في السعرات الحرارية خلال اليوم بشكل زائد عن حاجة الجسم، يؤدي لزيادة الوزن.
كما يؤثر مقدار النشاط البدني، ومعدل حرق الدهون الخاص بكل شخص في زيادة الوزن أو نقصانه، إضافة لنوع الوجبات التي يتناولها الشخص يوميًا، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الوجبات التي تناسب العشاء وتساعدك على إنقاص الوزن.
البيض
يمكن تحضير وجبة من البيض المخفوق مع الخضار، مثل: الطماطم، والفلفل، إذ تعد هذه الوجبة صحية وتمنح الإنسان شعوراً بالشبع والطاقة لوقت طويل.
السلطة الخضراء
تعد السلطة الخضراء من أفضل الوجبات التي يمكنك تناولها إذا كنت تخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن، فالخضراوات قليلة السعرات الحرارية وتساعد على عملية الهضم، إضافة لاحتوائها على الألياف التي تمنح شعورًا بالشبع.
البروتينات
يمكن تناول البروتينات الخالية من الدهون، كاللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك، لأنها تمنح الإنسان شعورًا بالشبع على عكس الكربوهيدرات والدهون، وتساعد في بناء العضلات.
السلمون المشوي
يمكن تحضير السلمون المشوي على وجبة العشاء، وذلك بطهيه بطريقة لذيذة لتصبح الطبقة الخارجية ذهبية اللون ومقرمشة، فهو يعد مليئًا بالدهون الصحية والجيدة للإنسان، مما يساعد على خسارة الوزن.
شوربة العدس
يساعد تناول وجبة عشاء تحتوي على شوربة العدس في منح الدفء للإنسان خصوصًا في فترات الشتاء الباردة، كما أنها تحتوي على الألياف والبروتينات، وتمنح الإنسان الشعور بالشبع لفترات طويلة، وتقلل من فرصة تناول الطعام غير الصحي ليلًا.
شوربة الطماطم
يمكن تحضير شوربة الطماطم اللذيذة والصحية، كما يمكن إضافة قطع الدجاج، وقطع الأفوكادو، والكزبرة الطازجة، وعصير الليمون لصنع شوربة لذيذة وشهية، يمكن تناولها على وجبة العشاء.
برغر التونة
يمكن تحضير برغر التونة على وجبة العشاء وإضافة بعض الخضراوات إليه، كما ينصح بوضع شرائح من الأفوكادو.
الكينوا
تحتوي الكينوا على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، مثل مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد، ومصدر كامل للبروتينات، وعالية الألياف، وهذا يعني أنها تعتبر الأفضل لإضافتها ضمن وجبة العشاء، لأنها قليلة السعرات، ومفيدة للمعدة، وكذلك رائعة فيما يتعلق بإحساس الشبع. وفق “أخبار 24”.
شرائح التركي
شرائح التركي تعتبر وجبة خفيفة مثالية قبل النوم، خاصة أن البروتين الموجود بها سيساعدك أيضاً على بناء العضلات، ويمكنك تناولها مع لفائف الخس، أو خبز القمح الكامل.
الزبادي اليوناني
يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة بروتين عالية، ومحتوى سكر منخفض في الأصناف عير المحلاة، ويساعد البروتين في بناء عضلات الجسم، ولذلك يمكنك تناوله على العشاء.
ملاحظات ضرورية
رغم كون وجبة العشاء إذا كانت ضمن المعدلات المسموح بها من السعرات الحرارية، فإن تناول الطعام في وقت متأخر ليلًا يؤدي إلى حرق الدهون بصورة أقل، والوقت المتأخر المراد هو بعد العاشرة ليلًا، لذلك تناول العشاء في أوقات مبكرة نسبياً، وتجنب الأوقات المتأخرة.