“قياس” يتيح “القدرة المعرفية” لقياس المعارف والمهارات الوظيفية.. وهذه هي المواعيد وطريقة التسجيل

أتاح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مقياس القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها؛ في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية.
وأعلن المركز عن فترتي إقامة المقياس، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل 2021م، حيث يتيح المقياس حلولاً شاملة ومتكاملة في مجالات التعليم والتدريب.
وبين أن اختبار القدرة المعرفية “الفترة الأولى” سيقام في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر 2021م، كما سيبدأ التسجيل في اختبار القدرة المعرفية “للفترة الثانية” في 6 سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن المقياس يكفل تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، وقياس المهارات وتحسين جودتها وكفاءتها وزيادة مساهمتها في تحقيق الجودة، وتكافؤ الفرص.
ويقدم الاختبار مقياساً علمياً دقيقاً يحقق العدالة بين المتقدمين للترقية والتوظيف، كما تساعد نتائجه في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.
يذكر أن الاختبار انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، والقدرة اللفظية، حيث يمكن التسجيل فيه عبر الرابط.
وفق “أخبار 24”.